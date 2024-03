Il Consorzio 4 Basso Valdarno assume un impiegato direttivo nel settore informatico

Un avviso per l’assunzione a tempo pieno e determinato (12 mesi), di un impiegato direttivo da inserire nel settore informatico, lo ha pubblicato il Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno.

E' previsto un rapporto di lavoro a tempo pieno, con orario di 37 ore settimanali su 5 giorni. Il trattamento economico è stabilito dal vigente Ccnl per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e miglioramento fondiario corrispondente all’Area A Parametro 160 di inquadramento per una retribuzione lorda mensile pari a 2.332,66 euro per 14 mensilità.

Tutti i dettagli sui requisiti necessari, le mansioni che si andranno a svolgere e le modalità di selezione sono contenuti nell’avviso disponibile in home page del sito istituzionale del Consorzio Basso Valdarno.

Le sede di lavoro inizialmente prevista è quella di Pisa, in via San Martino 60, ferma restando la possibilità di essere assegnati temporaneamente o definitivamente anche ad altre sedi del Consorzio, per ragioni tecniche e organizzative. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione (comprensive di tutti gli allegati richiesti nell’avviso) è il 15 marzo alle ore 12.