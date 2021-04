Offerte di lavoro: Ctt Nord cerca meccanici anche a Pisa

La Ctt Nord ha indetto una selezione esterna per la formazione di quattro graduatorie distinte di meccanici per eventuale assunzione presso officine e depositi, distribuite nelle province di Livorno, Lucca, Massa e Pisa.

I requisiti per paretcipare sono: Licenza di Scuola Media Inferiore; pieno godimento dei diritti civili e politici; non aver mai riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti. Sono titoli preferenziali: comprovata esperienza specifica; possesso di titoli di studio superiori alla licenza di Scuola Media Inferiore e/o attestati specialistici inerenti l’ambito manutentivo (nel caso di possesso, specificare nel curriculum professionale allegato alla domanda); possesso di patente di guida di cat. D o DE (nel caso di possesso, specificare nel curriculum professionale allegato alla domanda).

E' possibile inoltrare la domanda entro e non oltre le ore 23.59 del 21/04/2021. Prevista una prova preselettiva eventuale, una prova tecnica e un colloquio. Tutti i dettagli e per candidarsi è a disposizione la pagina internet sul sito di Ctt Nord.