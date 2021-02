La Fondazione Stella Maris ricerca direttore sanitario per il presidio Casa Verde di San Miniato

La Fondazione Stella Maris avvia una selezione per la ricerca di un direttore sanitario per il presidio di riabilitazione Casa Verde di San Miniato.

I requisiti richiesti sono quelli previsti della Legge Regionale n.51 del 5/8/2009 e successive modifiche e integrazioni.

Il presidio di riabilitazione Casa Verde di San Miniato eroga trattamenti riabilitativi per la disabilità psichica e sensoriale e trattamenti di riabilitazione psichiatrica per pre-adolescenti e adolescenti.

Per la selezione i candidati sono pregati di inviare curriculum entro il 28 febbraio 2021 alla seguente mail: candidature@fsm.unipi.it