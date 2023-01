Fondi Pnrr e lavoro: 10 posizioni aperte alla Scuola Sant'Anna di Pisa

Il Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza) porta nuove opportunità di lavoro alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove sono aperte selezioni per posizioni da tecnologo e personale tecnico amministrativo, rivolte a laureate e laureati in numerose discipline, come giurisprudenza, economia, ingegneria, informatica, biologia, medicina.

Tutte le posizioni si riferiscono a progetti per i quali la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Le vincitrici e i vincitori collaboreranno con docenti, ricercatrici, ricercatori nello sviluppo di progetti che coprono un'ampia gamma di interessi scientifici, dall'ingegneria alla medicina, alla salute, alla cybersecurity, soltanto per citarne alcuni a titolo ersemplificativo. La presentazione delle domande di partecipazione alle diverse selezioni avviene online, grazie ai moduli a cui si accede tramite Spid (Sistema per l'Identità Digitale), e questo garantisce una rapida compilazione, permettendo di rispondere anche ai bandi per i quali la scadenza è ravvicinata.

I bandi, riferiti alle diverse posizioni - 10 in tutto - sono disponibili al seguente al link dedicato, dove sono indicate le scadenze per la presentazione delle domande.