La Scuola Sant'Anna cerca tre collaboratori: basta il diploma di maturità

Nuova opportunità di lavoro alla Scuola Superiore Sant’Anna: è stato pubblicato, con scadenza al 15 luglio, il bando di una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di tre unità di personale tecnico (Area Collaboratori) con contratto a tempo determinato della durata di dodici mesi prorogabili, per le esigenze della Scuola nell’ambito dei progetti di ricerca dell’Istituto di Management e del progetto: 'Tuscany Health Ecosystem - THE', finanziato dall’Unione Europea NextGeneration EU attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Per partecipare basta il diploma di maturità di durata quinquennale.

Le persone selezionate avranno l’opportunità di lavorare in un ambiente particolarmente stimolante, a stretto contatto con la ricerca scientifica di frontiera: infatti, dovranno svolgere attività di supporto tecnico, monitoraggio e valutazione della performance in sanità, con particolare riferimento alle indagini di esperienza riportate dagli utenti; le figure ricercate dovranno inoltre occuparsi della raccolta e analisi dei dati, della predisposizione della reportistica finale e della presentazione dei risultati, inclusa l’organizzazione di eventi di divulgazione sia in italiano che in inglese. Sono previste, infine, attività di supporto tecnico per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti di ricerca.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 luglio. Maggiori informazioni e l'applicazione si inoltra attraverso la pagina dedicata.