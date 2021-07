Occasioni nel Comune di Vicopisano: si cercano tirocinanti e un coordinatore pedagogico

Il Comune di Vicopisano ha indetto un procedimento di selezione per l'attivazione di tirocini formativi retribuiti negli uffici comunali, nel contesto di una politica di promozione della formazione professionale dei giovani in un ambiente di lavoro consolidato nelle dinamiche organizzative e istituzionali. I tirocini saranno finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze e competenze specialistiche per agevolare le scelte professionali e lavorative dei giovani interessati. I tirocini retribuiti saranno attivati indicativamente da settembre o ottobre del 2021 e si svolgeranno uno nel Servizio SUAP-Sportello Unico delle Attività produttive e uno nel Servizio Edilizia Privata (con un tutor referente) del Comune.

L'obiettivo è quello di far maturare esperienza ai tirocinanti nel settore della Pubblica Amministrazione locale, con particolare riferimento ai servizi alle imprese e ai professionisti dell'area tecnica. Essi si occuperanno: per il Servizio SUAP dell'attività di front office, collaborando con gli addetti alle attività di ricezione e di trattazione delle domande, di istruttoria e rilascio permessi, tramite procedure informatizzate, e per il Servizio Edilizia Privata sempre dell'attività di front office, in collaborazione con gli addetti alle attività di ricezione e trattazione delle domande, tramite procedure informatizzate. Possono presentare la candidatura i soggetti inoccupati o disoccupati, residenti e/o domiciliati in Toscana, in possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblico pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul sito www.viconet.it. La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato all'avviso stesso e indirizzata a: Comune di Vicopisano, Ufficio Protocollo Via del Pretorio 1 56010 Vicopisano (Pisa). Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum formativo del candidato e la fotocopia del documento di identità.

Essa dovrà pervenire entro le 12:00 del 31 luglio. Tutte le informazioni rivolgendosi all'Ufficio Personale del Comune (Laura Felloni): 050796523, felloni@comune.vicopisano.pi.it e sul sito istituzionale dell'ente.

Un secondo avviso di selezione pubblica, per titoli, è stato pubblicato per il conferimento unitario dell'incarico professionale autonomo di coordinatore gestionale e pedagogico dei servizi educativi presenti sul territorio dei Comuni di Vicopisano e di Calci. L'incaricato dovrà garantire per detti enti le funzioni previste dall'articolo 7 del Regolamento Regionale per i servizi educativi per la prima infanzia, 30 luglio 2013, n.41/r. Si tratta di una prestazione ad alto contenuto di professionalità, conferita a una persona con comprovate competenza ed esperienza, in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15 del suddetto Regolamento, che si esplica in un'ampia varietà di interventi. Tutte le funzioni dovranno essere svolte dal professionista incaricato in piena autonomia al fine di supportare gli uffici dei servizi educativi e dei SUAP comunali nonché, nel rispetto del ruoli reciproci, le strutture operanti nel territorio dei due Comuni. Per tutte le prestazioni indicate e per la loro esecuzione il coordinatore svolgerà le attività organizzandosi autonomamente e garantendo la presenza presso i Comuni e i sevizi educativi del territorio secondo le necessità e in funzione della finalità dell'incarico. La scadenza per la presentazione della domanda è il 30 luglio 2021, alle ore 13. Tutte le informazioni, l'avviso e la modulistica sul sito istituzionale del Comune di Vicopisano: www.viconet.it.