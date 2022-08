Lidl apre la ricerca per 10 nuove posizioni nel centro logistico di Pontedera

Lidl Italia, catena di supermercati leader nella GDO con una squadra di oltre 20.000 dipendenti e 700 punti vendita nel Paese, ha avviato le selezioni per l’assunzione di 10 Preparatori Merce che saranno inseriti all’interno del team del Centro Logistico di Pontedera, in provincia di Pisa. La figura del Preparatore Merce è responsabile di alcune attività operative all'interno del centro logistico e ha il compito di contribuire ad assicurare che ogni punto vendita possa accogliere quotidianamente i clienti con un ampio assortimento di prodotti. Nel dettaglio, coloro che verranno selezionati si occuperanno della preparazione dei prodotti presenti nel magazzino in base agli ordini dei Punti Vendita, della predisposizione dei pallet nell'area di uscita merce, di controlli qualitativi e quantitativi, del mantenimento dell’ordine e della pulizia nel Centro Logistico e del supporto e svolgimento alle attività connesse all'inventario di Magazzino.

I candidati ricercati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: precisione e attenzione al dettaglio, organizzazione, affidabilità e flessibilità e capacità di lavorare in team. L’Azienda, che assicura una formazione in ingresso e continua dei propri collaboratori, è dotata di un Training Manager dedicato sul territorio che si occupa di promuovere lo sviluppo delle nuove risorse e di valorizzarne la crescita professionale. Per prendere parte alla giornata dedicata alle selezioni in programma il prossimo 10 agosto è possibile candidarsi al seguente link: Recruiting Day - Pontedera.