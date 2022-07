Offerte di lavoro: Lidl Italia cerca 15 collaboratori per il centro logistico di Pontedera

Lidl Italia, nota catena di supermercati della grande distribuzione con una squadra di 20mila dipendenti e 700 punti vendita nel Paese, ha avviato le selezioni per l’assunzione di 15 collaboratori che saranno inseriti all’interno del team del centro logistico di Pontedera, in provincia di Pisa

In particolare, si ricercano candidati per ricoprire il ruolo di 'Preparatore Merce', figura responsabile di alcune attività operative all'interno del centro logistico e con il compito di contribuire ad assicurare che ogni punto vendita possa accogliere quotidianamente i clienti con un ampio assortimento di prodotti. Nel dettaglio, coloro che verranno selezionati si occuperanno dello stoccaggio e del picking della merce destinata ai punti vendita, prestando attenzione a rispettare le quantità e le tempistiche definite.

I candidati ricercati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di maturità, disponibilità a lavorare su turni, anche nei giorni festivi, spiccata attenzione ai dettagli, organizzazione e affidabilità e predisposizione a lavorare in team.

L’Azienda, che assicura una formazione in ingresso e continua dei propri collaboratori, è dotata di un Training Manager dedicato sul territorio che si occupa di promuovere lo sviluppo delle nuove risorse e di valorizzarne la crescita professionale. Per prendere parte alla giornata dedicata alle selezioni online in programma il prossimo 21 luglio è necessario inviare la propria candidatura entro il 17 luglio al seguente link: Virtual Recruiting Day – Pontedera.