L'agenzia formativa Copernico ricerca una figura di tutor: i requisiti richiesti

Copernico Scarl, agenzia formativa di CNA Pisa, per esigenze di ampliamento organico, seleziona una figura di tutoraggio/coordinamento per progetti formativi finanziati. L’agenzia, accreditata presso la Regione Toscana, opera nel settore della formazione nei territori delle provincie di Pisa e Lucca, intervenendo a più livelli, quali:

- Formazione a catalogo per le imprese

- Formazione riconosciuta

- IeFP - Istruzione e Formazione Professionale (per studenti minori soggetti all’obbligo di istruzione)

- Orientamento

- Formazione professionale finalizzata all’inserimento lavorativo

- Alta formazione (ITS e IFTS)

La risorsa verrà inserita in un ruolo operativo che verrà definito in base alle caratteristiche del/la candidato/a, e che prevede l’intervento, a diversi livelli, nella gestione di attività formative finanziate con Fondi FSE, PNRR e/o Fondi Interprofessionali, dal finanziamento del progetto, alla predisposizione della documentazione di gestione necessaria per la rendicontazione finale.

La risorsa, a seconda del ruolo operativo, sarà chiamata ad intervenire, a diversi livelli, in tutte le fasi di gestione dei progetti, ovvero:

- Espletamento delle procedure di gestione previste dalla normativa vigente (adempimenti, comunicazioni, pratiche, ecc.)

- Gestione della documentazione di progetto, nel rispetto delle procedure previste dalle normative di riferimento

- Pubblicizzazione, reperimento dell’utenza, selezione degli allievi

- Pianificazione della logistica (aule, laboratori, visite didattiche, ecc.)

- Programmazione delle attività formative ed al coordinamento del personale d’aula (docenti, orientatori, ecc.)

- Gestione dell’aula, con attività di accoglienza, predisposizione materiali didattici, comunicazioni su questioni organizzative, controllo e monitoraggio delle ore di frequenza, con l’utilizzo degli strumenti dedicati (Registro Elettronico)

- Gestione dei rapporti con gli allievi, e, nel caso, le famiglie (per i corsi dedicati ai minori)

- Gestione dei rapporti con le aziende per gli eventuali stage

- Attività di diffusione, manifestazioni conclusive, reportistica

I requisiti richiesti sono:

- Diploma o Laurea, preferibilmente in ambito psicologico/sociale, scienze della formazione, scienze sociali o scienze umane

- Esperienza minima di 3 anni nella funzione e/o in funzioni analoghe (che prevedano, ad esempio, la gestione di gruppi, la gestione di relazioni nell’ambito di contesti di aiuto, ecc.)

- Precisione, autonomia e organizzazione, capacità di risoluzione, anche creativa, dei problemi

- Adeguate capacità comunicative, di gestione di gruppi di lavoro e di lavoro in team, di gestione dei conflitti e mediazione

- Conoscenza delle normative e delle procedure di gestione di progetti formativi finanziati, con particolare riferimento alla registrazione delle presenze (Registro Elettronico) ed all’archiviazione dei documenti

- Adeguata conoscenza del Pacchetto Office e capacità di utilizzo professionale degli strumenti di comunicazione digitale (email, messaggistica, ecc.)

- Disponibilità a spostamenti, sul territorio delle provincie di Pisa e Lucca, in relazione alle sedi dei corsi e delle aziende di stage

- Disponibilità full-time dal lunedì al venerdì

Copernico offre inserimento con tipologie di contratto e retribuzione coerenti con il ruolo e le caratteristiche professionali del/la candidato/a. Per ulteriori informazioni, contattare i numeri 050/875415 o 335/7890479, o mandare un’email a maurella@cnapisa.it. Per candidarsi inviare un’email completa di CV sintetico e contatti a maurella@cnapisa.it.