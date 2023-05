La Scuola Sant'Anna cerca un informatico: tutte le info per presentare la candidatura

Nuova opportunità di lavoro alla Scuola Superiore Sant’Anna grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E' stato pubblicato il bando di una selezione pubblica, per titoli ed esami, per assumere una unità di personale tecnologo (categoria D7), profilo informatico, con contratto a tempo determinato della durata di 20 mesi per le esigenze del progetto BRIEF: 'Biorobotics Research and Innovation Engineering Facilities', finanziato dall’Unione Europea - NextGeneration EU attraverso il Pnrr.

La selezione è aperta a laureati/e di qualsiasi livello (anche triennale) e con qualsiasi laurea: quello che contano sono le conoscenze e competenze nell’uso del computer e dei programmi della suite Office365 per la gestione e manutenzione di strumentazione meccatronica e macchine intelligenti per applicazioni di robotica medica e robotica sottomarina, in un contesto professionale caratterizzato da una rapida evoluzione tecnologica. Scadenza fissata il 25 maggio 2023. Maggiori informazioni disponibili qui.