Poste Italiane cerca laureati in Provincia di Pisa per fare i consulenti finanziari

Poste Italiane informa che è attiva in Provincia di Pisa la ricerca di laureati per diventare consulenti finanziari. Non è richiesta un'esperienza lavorativa pregressa, bensì le tipiche 'soft skill' di relazione e la conoscenza del pacchetto Office. L'annuncio è attivo in molte regioni del centro-nord, ma è stata segnalata anche l'attivazione a livello locale della ricerca, comunque in corso fino al 4 settembre.

Di seguito i dettagli dell'annuncio sul sito di Poste, sito a cui fare riferimento per inoltrare la proprio candidatura.

"Cerchiamo laureati motivati ad intraprendere uno stimolante percorso di formazione e crescita professionale che permetterà di diventare consulente finanziario. Se vuoi approfondire i contenuti del ruolo e dell’offerta di Poste Italiane e rivolgere le tue domande direttamente ai recruiter, inserisci la tua candidatura e, in relazione alle specifiche esigenze aziendali, potrai essere contattato per partecipare ad un Virtual Recruiting Day, evento online di presentazione dell’Azienda. L’iter selettivo inizierà nei giorni a seguire l’evento e, in caso di superamento dell’intero processo, potrai essere assunto con un contratto da dipendente ed essere coinvolto in percorsi di formazione e sviluppo professionale. Il candidato ideale è laureato, con ottime capacità di comunicazione e di relazione e un’ottima conoscenza del pacchetto Office con il quale pianifica ed organizza efficacemente le sue attività. La voglia di mettersi in gioco e l’entusiasmo nel misurarsi con obiettivi commerciali sfidanti caratterizzano i candidati che ricerchiamo".