Servizio civile della Croce Rossa: prorogato il termine per la presentazione delle domande

Il Comitato CRI di Uliveto Terme rende noto a tutti gli interessati che è stata prorogata la data di scadenza di presentazione della domanda per il progetto del Servizio Civile. Infatti tale data era fissata per il 10 febbraio scorso ma per facilitare l'accesso al bando è stata prorogata la presentazione della domanda al 9 marzo alle ore 14. Le domande prese in considerazione saranno quelle effettuate attraverso il canale ufficiale del Dipartimento ovvero al link.