Pontedera, il Centrum Sete Sòis Sete Luas cerca gestore per l'Art-Café

A.A.A. Cercasi gestore per il nuovo cafè dal sapore mediterraneo. Nella prossima primavera infatti il Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera rinnoverà l’Art-Café 7Sóis con un nuovo progetto che farà convivere un innovativo bar con le musiche, l’arte e le degustazioni di sapori del Mediterraneo ad opera di prestigiosi artisti, musicisti e chef provenienti dai 12 paesi della Rete del Festival Sete Sóis: Brasile, Capo Verde, Croazia, Francia, Italia, Lussemburgo, Marocco, Slovenia, Spagna, Portogallo, Tunisia e Turchia.

Il nuovo Art-Café sarà al centro di molte attività culturali tra cui concerti, esposizioni di pittori, scultori, fotografi, street artist. Grandi figure dell’arte contemporanea e della world music italiana e internazionale renderanno l’ambiente una fucina di creatività e daranno vita ad un suggestivo retroscena artistico con incontri e workshop con gli artisti e i musicisti in residenza nel Centrum Sete Sóis Sete Luas.

Il locale è posizionato strategicamente accanto alla stazione ferroviaria di Pontedera, davanti alla storica entrata della Piaggio, vicino alla nuova Biblioteca Comunale, al Museo Piaggio, al Polo Sant’Anna e alla scuola Modartech. Il Centrum Sete Sóis Sete Luas dispone inoltre di un piazzale di oltre 1000 metri quadrati dove il Festival realizzerà nei mesi di maggio, giugno e luglio una ricca programmazione di concerti internazionali e di giovani gruppi locali.

Il gestore dell’Art-Café avrà in esclusiva tutte le attività di ‘food and beverage’ degli eventi, con la possibilità di aperture prolungate fino a tarda sera, tenuto conto della posizione in zona non residenziale e della facilità di parcheggio in orario post-lavorativo. Il locale infine beneficerà a breve di una importante riqualificazione urbana dedicata a tutto viale Rinaldo Piaggio.

INFO: https://www.festival7sois.eu/senza-categoria/avviso-pubblico-per-la-gestione-di-un-punto-bar-presso-la-sede-del-centrum-sete-sois-sete-luas-in-viale-rinaldo-piaggio