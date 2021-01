Opportunità: la Fondazione Stella Maris cerca un informatico

La Fondazione Stella Maris di Calambrone cerca un informatico full-time per il Centro Tecnologie Informatiche, Telematiche e di Elaborazione Dati. Per presentare le domande c’è tempo fino a domenica 24 gennaio 2021 entro le ore 23.

In particolare la Fondazione Stella Maris cerca un tecnico che abbia un diploma di perito informatico e/o laurea triennale in informatica e/o analoghe conoscenze (es. perito elettronico, laurea triennale in ingegneria elettronica e informatica).

La domanda va presentata via PEC fondazionestellamaris@pec.it