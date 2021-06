Scuola Superiore Sant'Anna: assunzione di 24 mesi con contratto di formazione lavoro

Si tratta di una selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale come addetta della segreteria di rettrice, prorettrice, direzione generale. C'è tempo fino al 10 luglio per presentare domanda

Opportunità per diplomate e diplomati alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che ha indetto una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria C – Area amministrativa, con contratto di formazione e lavoro a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi, per le esigenze dell’Area Affari Generali, con particolare riferimento alle attività di segreteria della rettrice, della prorettrice e della direzione generale. E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta sia parlata, mentre la conoscenza di ulteriori lingue straniere è fortemente auspicabile: l’apertura internazionale rappresenta infatti una delle caratteristiche e una delle priorità per la Scuola Superiore Sant'Anna. La conoscenza della lingua inglese, unita a quella delle eventuali altre lingue straniere, sarà approfondita durante il colloquio.

Trattandosi di un contratto di formazione lavoro, è necessario possedere un’età non superiore ai 32 anni compiuti alla data di scadenza del bando, ovvero sabato 10 luglio, giorno che coincide con il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

Il bando, i riferimenti telefonici e i contatti email per la richiesta di ulteriori informazioni, l’applicativo online per la presentazione della domanda alla selezione pubblica sono disponibili su https://bit.ly/3gsWXhe