Lavoro: l'Opera della Primaziale Pisana cerca un responsabile ufficio ragioneria

L’Opera della Primaziale Pisana ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto nel profilo di 'Responsabile ufficio ragioneria' con contratto a tempo determinato della durata di un anno.

Il personale interessato alla selezione, alla data di scadenza del bando (19 novembre 2021), deve essere in possesso o di Laurea Specialistica in Economia e Commercio o Lauree equivalenti con esperienza documentata di almeno cinque anni in aziende private o pubbliche nel ruolo di capo contabile o studi professionali commerciali con diploma di abilitazione all’esercizio della professione di commercialista. Oppure deve in possesso di un titolo di studio di diploma di ragioneria con esperienza documentata di almeno dieci anni presso studi professionali commerciali con diploma di abilitazione all’esercizio della professione di commercialista.

Si richiede inoltre capacita? di coordinamento, organizzazione e problem solving, flessibilita?, concretezza e un’attitudine ad interfacciarsi sia all’interno sia all’esterno della struttura aziendale.

I candidati saranno valutati dai curriculum presentati e una selezione di questi, scelta dalla commissione, sara? convocata per un colloquio.

Per scaricare il bando www.opapisa.it