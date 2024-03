Calci: aperte le selezioni comunali per rilevatori per indagini Istat

Il Comune di Calci ha avviato una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di rilevatori cui attingere per le operazioni riguardanti le indagini multiscopo su 'Cittadini e tempo libero' e 'Famiglie e soggetti sociali' per l’anno 2024, per il censimento della Popolazione e delle abitazione 2024 e altre rilevazioni censuarie che verranno richieste dall’Istat.

Per candidarsi è necessario presentare domanda entro il 5 aprile 2024. La determina, l'avviso pubblico ed il modulo per presentare domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Calci, al link dedicato.