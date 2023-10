Lidl cerca personale: 30 posti di lavoro alla Direzione regionale di Pontedera

Lidl Italia, catena della grande distribuzione, ha avviato le selezioni per l’assunzione di 30 persone per ampliare l’organico della sua Direzione regionale di Pontedera. Il recruiting day si terrà in due date: 10 e 17 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in presenza presso il centro logistico in via Alberto Carpi n 29 a Pontedera.

In particolare sono ricercati 30 preparatori merce, le cui principali mansioni riguardano la preparazione e gestione dei pallet dell’area di uscita merce, i controlli qualitativi e quantitativi della merce e il supporto e svolgimento delle attività connesse all’inventario. Fra i requisiti richiesti: precisione al dettaglio, organizzazione, affidabilità, flessibilità e capacità di lavorare in team.

Per coloro che entreranno a far parte del team di Lidl Italia, è previsto un percorso di inserimento completo e strutturato, per conoscere la realtà aziendale e il ruolo del preparatore merce, che alterna formazioni in modalità e-learning e 'training on the job'.