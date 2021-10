Offerte di lavoro: Sepi cerca operaio per le affissioni a tempo indeterminato

La Sepi, la società partecipata dei comuni di Pisa, Cascina, Santa Croce sull’Arno e Vecchiano, ha indetto una selezione pubblica per titoli e prove pratiche per la ricerca di un lavoratore dipendente, con contratto a tempo indeterminato full time, con la qualifica di 'Operaio addetto alle pubbliche affissioni'. La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 24 del 28 novembre 2021. Il testo integrale del bando di selezione è pubblicato sul sito ufficiale dell’ente, con tutti i dettagli.