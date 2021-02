Servizio Civile: 2 posti nella Biblioteca Comunale di Vicopisano

Vanno a bando 2 posti per il servizio civile nella Biblioteca Comunale Peppino Impastato di Vicopisano, in collaborazione con Arci Pontedera, come ogni anno. I ragazzi e le ragazze che svolgeranno il servizio civile nella Biblioteca, 'sede' anche dell'ufficio cultura e turismo del Comune, la cui responsabile è Simona Morani, contribuiranno alla sua vita e gestione, saranno coinvolti in attività di front-office, back-office, di promozione alla lettura anche per le scuole, nell'organizzazione di corsi, presentazioni di libri, eventi culturali, manifestazioni e tante altre iniziative.

Per avere maggiori informazioni è utile consultare il sito internet di Arci Servizio Civile Pontedera e contattare la Biblioteca stessa: 050/796581, biblioteca@comune.vicopisano. pi.it.

La candidatura può avvenire esclusivamente online, dopo aver richiesto le credenziali attraverso SPID, il Sistema Pubblico d'Identità Digitale. Si può scegliere un solo progetto e una sola sede. La scadenza del bando è fissata per il giorno 15 febbraio ore 14.

Per offrire ai giovani, tra 18 e 28 anni, una maggiore conoscenza in merito e un orientamento Arci ha attivato uno sportello informativo nello spazio Porta Aperta, all'interno della galleria Coop (in zona stazione a Pontedera) aperto tutti i martedì dalle 15.30 alle 18.30 e giovedì dalle 10 alle 13.