Servizio civile: 2 posti alla Misericordia di Saline di Volterra

Si può inoltrare domanda fino e non oltre le ore 14 di venerdì 28 maggio

La Regione Toscana ha emanato il bando giovani per lo svolgimento del servizio civile regionale che avrà durata di 12 mesi, con i giovani che possono presentare domanda fino e non oltre le ore 14 di venerdì 28 maggio 2021: alla Misericordia di Saline di Volterra sono stati assegnati due posti. I giovani coinvolti vedranno riconosciuto un assegno mensile di 433,80 euro.

Le domande devono essere presentate solo ed esclusivamente on line accedendo al sito https://servizi.toscana.it/ sis/DASC con le seguenti modalità: accesso con la propria carta sanitaria elettronica - preventivamente attivata - munita di apposito PIN, tramite un lettore di smart card; la carta sanitaria elettronica deve essere preventivamente attivata; accesso senza carta sanitaria seguendo le istruzioni fornite sul sito medesimo. In questo caso è necessario allegare alla domanda copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail a misericordiasaline@ymail.com oppure contattare la Misericordia sui canali social (lasciando un recapito telefonico sarete ricontattati).