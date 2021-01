Servizio civile: 26 posti disponibili alla Pubblica Assistenza di Pisa

C’è tempo fino all’8 febbraio per presentare la domanda per partecipare a uno dei cinque progetti della Pubblica Assistenza S.R. di Pisa attivi sui Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano.

Sono 26 in totale i posti disponibili e le iscrizioni potranno essere fatte esclusivamente online sul sito ministeriale per cui è richiesta l’identità digitale SPID.

"In questo anno, segnato dalla pandemia, le ragazze e i ragazzi del Servizio Civile sono stati una risorsa preziosa - sottolineano dalla Pubblica Assistenza di Pisa - nonostante potessero sospendere il loro servizio a marzo, durante il primo lockdown, hanno continuato, a fianco dei nostri volontari, a fronteggiare le richieste che arrivavano dalle nostre comunità".

Esperienze che saranno raccontate da alcuni di loro all’open day che si terrà martedì 19 gennaio 2021 alle ore 18:00, in videoconferenza, per spiegare cosa significhi svolgere il servizio civile in una realtà come la Pubblica Assistenza, rispondendo anche alle domande che verranno poste. Alcuni responsabili dell’associazione saranno invece a disposizione per domande più tecniche sui progetti.

Per partecipare all’open day è necessario iscriversi attraverso un modulo disponibile sul sito della Pubblica Assistenza.