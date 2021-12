Servizio Civile, nuovo bando per 19 posti per il progetto 'Info Salute Toscana 2021'

C’è tempo fino a mercoledì 26 gennaio 2022 per presentare domanda per la selezione ad uno dei 19 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale 'Info Salute Toscana 2021'. Il progetto fa parte del programma 'Tutela della salute in Toscana' realizzato da Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia ed Anpas in collaborazione con l’Azienda USL Toscana nord ovest su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno).

La USL Toscana nord Ovest è parte attiva all’interno del programma, fornisce uno specifico supporto mettendo a disposizione il proprio personale che darà informazioni alle associazioni aderenti al programma ed agli operatori volontari, sui diversi tipi di servizi offerti sul territorio di riferimento. Il personale della USL Toscana Nord Ovest sarà disponibile a effettuare incontri e/o fornire materiale informativi agli Operatori Volontari per mantenerli in costante aggiornamento in modo da essere sempre preparati e fornire corrette indicazioni agli utenti.

I volontari in servizio nelle associazioni forniranno informazioni agli utenti e si occuperanno dell’accompagnamento dei cittadini fragili in percorsi definiti.

La documentazione relativa al bando è consultabile su: https://www.anpas.org/bando- scu.html



Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita dallo Stato con un assegno mensile pari a 444,30 euro. Nello specifico il progetto 'Info Salute Toscana 2021' presentato da ANPAS prevede un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica. Nel dettaglio:



LIVORNO

Croce Azzurra Livorno, via Gino Graziani - POSTI 1

Pubblica Assistenza Piombino, via Giordano Bruno - POSTI 1

Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza Livorno-Via San Giovanni Livorno: POSTI 2 ( di cui 1 GMO)

Pubblica Assistenza Cecina-Piazza Emilio Alessandrini Cecina: POSTI 1

Pubblica Assistenza Rosignano-Loc. Pel di Lupo Rosignano Marittimo: POSTI 1



LUCCA

P.A. Croce Verde Lucca, viale Castruccio Castracani - POSTI 2 ( di cui 1 GMO)



MASSA

Pubblica Assistenza Croce Bianca Aulla, via Lunigiana - POSTI 1

Associazione Pubblica Assistenza Carrara e Sezioni, via Roma - POSTI 1



PISA

Pubblica Assistenza Cascina Onlus, viale Comasco Comaschi - POSTI 1

Pubblica Assistenza Società Riunite Pisa, via Italo Bargagna - POSTI 2 (di cui 1 GMO)

Pro Assistenza Calcinaia-Via Martiri Calcinaia: POSTI 1



VIAREGGIO

P.A. Croce Bianca Querceta, viale Generale Dalla Chiesa - POSTI 1 (GMO)

Ass. di P.A. e Salvamento Croce Verde Viareggio, via Giuseppe Garibaldi - POSTI 1



ELBA

Pubblica Assistenza Capoliveri-Viale Italia Capoliveri: POSTI 1

Pubblica Assistenza Marciana Marina-Loc. La Soda Marciana Marina: POSTI 1

Pubblica Assistenza Rio Marina-Via Palestro Rio Marina: POSTI 1

Per quanto riguarda i posti riservati GMO è stata specificata come disabilità: Disabilità fisica motoria Legga 104 1992 Art.3 Comma 1



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione per il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone al seguente indirizzo https://domandaonline. serviziocivile.it entro e non oltre mercoledì 26 gennaio 2022 alle 14.



Per informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ai numeri telefonici 0587-273.599 e 348-06.55.746, alla e-mail rossana.guerrini@uslnordovest. toscana.it e servizio.civile@usl5.toscana. it oppure tutti i giorni presso la sede di una Pubblica Assistenza aderente al progetto 'Info Salute Toscana 2021':

Croce Azzurra Livorno, via Gino Graziani 0586 429333

Pubblica Assistenza Piombino, via Giordano Bruno 0565 225150

Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza Livorno-Via San Giovanni Livorno 0586 896040

Pubblica Assistenza Cecina-Piazza Emilio Alessandrini Cecina 0586 680640

Pubblica Assistenza Rosignano-Loc. Pel di Lupo Rosignano Marittimo 0586 799547

P.A. Croce Verde Lucca, viale Castruccio Castracani 0583 467713

Pubblica Assistenza Croce Bianca Aulla, via Lunigiana 0187 420098

Associazione Pubblica Assistenza Carrara e Sezioni, via Roma 0585 70233

Pubblica Assistenza Cascina Onlus, viale Comasco Comaschi 050 702425

Pubblica Assistenza Società Riunite Pisa, via Italo Bargagna 800 500 580

Pro Assistenza Calcinaia-Via Martiri Calcinaia 0587 489060

P.A. Croce Bianca Querceta, viale Generale Dalla Chiesa 0584 769233

Ass. di P.A. e Salvamento Croce Verde Viareggio, via Giuseppe Garibaldi 0584 962962

Pubblica Assistenza Capoliveri-Viale Italia Capoliveri 0565 967070



Pubblica Assistenza Marciana Marina-Loc. La Soda Marciana Marina 0565 99372Pubblica Assistenza Rio Marina-Via Palestro Rio Marina 0565 962517