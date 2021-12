Opportunità: due posti di servizio civile a Vecchiano

Due posti di servizio civile nuovamente anche a Vecchiano per il progetto 'L'ambiente è una risorsa da rispettare', c'è tempo fino alle 14 del 26 gennaio 2022 per fare domanda. "Il progetto rientra, come di consueto, tra quelli realizzati da Arci Servizio Civile Pisa e dei 6 posti disponibili su tutto il territorio provinciale, 2 sono destinati a Vecchiano - affermano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore all'Ambiente Mina Canarini - proseguiamo dunque questa fortunata esperienza per il nostro Ente, essendo giunti ormai al terzo anno di fila che ci avvaliamo della collaborazione di questi ragazzi e ragazze, una collaborazione che si è dimostrata preziosissima e che per loro rappresenta una bella esperienza, di 12 mesi, per i giovani tra i 18 e i 28 anni che decidono di fare domanda".

"Il progetto 'L'ambiente è una risorsa da rispettare' ha alla base i principi cardine dell'educazione ambientale e della cittadinanza attiva, e quindi della messa in atto di azioni che mirino alla riqualificazione dei luoghi del nostro territorio, promuovendo il cambiamento dei comportamenti singoli e collettivi a favore di una fruizione sicura e rispettosa della bellezza e del valore dei nostri luoghi, dai monti al mare” aggiungono il sindaco Angori e l'assessore Canarini.

“Noi, ovviamente, riteniamo che il servizio civile sia davvero un’opportunità per chi lo fa e per chi lo promuove, perché è un’occasione di crescita collettiva, che mira a rinsaldare i legami e la rete reale, nelle sue molteplici sfaccettature" concludono.