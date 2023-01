Servizio civile: 15 posti a Calci

Il Servizio Civile Universale offre un’opportunità di crescita per ragazzi e ragazze di età compresa fra i 18 e 28 anni, che hanno tempo fino alle 14 di venerdì 10 febbraio 2023 per presentare domanda di partecipazione ai vari progetti in Italia e all’estero. Nell’ambito del progetto 'Crescendo all’ombra dei monti pisani', gestito da Arci Servizio Civile Pisa, sono 7 i posti disponibili a Calci, dei quali 5 attivati direttamente dal Comune di Calci e 2 attivati dall’Associazione Bambini e Bambine in Movimento. Si tratta di un posto alla biblioteca comunale, di 4 posti per attività alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria e di 2 posti per le attività di doposcuola.



Sempre in Valgraziosa, altri 6 posti sono stati attivati dalla Misericordia di Calci (progetto 'Soccorrere Accompagnare Includere 2022') e 2 da Arnera per attività all'asilo nido 'Il Linchetto' (progetto 'Futuro in corso' coordinato da Arci Valdera).



I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile un contratto che garantisce un assegno mensile di 444,30 euro per lo svolgimento del servizio.



Maggiori informazioni sono reperibili sulle pagine web di Comune di Calci, Arci Servizio Civile Pisa, Misericordia di Calci e Arci Valdera. Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.i t , utilizzando le credenziali Spid.