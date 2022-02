Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Entro il 10 febbaio alle ore 14.00 è possibile presentare domanda di Servizio Civile al Cottolengo di Pisa per ragazzi dai 18 ai 28 anni. Il volontario durante l'anno collaborerà con i diversi operatori presenti all’interno della struttura per contribuire alla qualità delle attività ricreative e di socializzazione della comunità. Apprenderà il metodo per stimolare e mantenere le potenzialità e le autonomie residue degli anziani/disabili assistiti. Verranno inoltre favoriti momenti di aggregazione, partecipazione e divertimento sia all'interno della Casa che all'esterno della struttura. E’ un occasione per entrare a contatto con una nuova realtà, per imparare aiutando. Un “viaggio” ricco di esperienze ed emozioni. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online sul sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/