Servizio civile: 46 posti all'Azienda ospedaliero-universitaria pisana

Quarantasei posti del Servizio Civile regionale sono messi a disposizione dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Chi sceglierà l’ospedale potrà inserire nel proprio curriculum un’esperienza sicuramente utile per la propria vita professionale e inoltre avrà un rimborso mensile di circa 435 mensili, per un impegno di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, per un anno.

I giovani volontari svolgeranno un servizio di accoglienza agli utenti, diventando un punto di riferimento per avere informazioni, orientamento e aiuto nel primo momento di contatto con l’ospedale.



La domanda può essere presentata esclusivamente online entro le ore 14 del 28 maggio a questo link: https://servizi.toscana.it/ sis/DASC/#/ Avviso, progetti e istruzioni per la compilazione della domanda sono scaricabili da www.ospedaledipisa.gov.it (link in fondo alla home page, percorso: concorsi e selezioni > servizio civile regionale). Per ulteriori informazioni telefonare al 334 61 85 729.