Servizio civile in Aoup: 46 posti disponibili su 5 progetti di accoglienza

La Regione Toscana ha approvato con Decreto dirigenziale la proroga dei cinque progetti di servizio civile regionale presentata lo scorso ottobre 2020 dall’Aoup valutandoli meritevoli di finanziamento. Si tratta di:

1) Progetto 'Un sorriso per accoglierti': n° 10 volontari, sede S. Chiara

2) Progetto 'Una guida in ospedale': n° 6 volontari, sede S. Chiara

3) Progetto 'Siamo qui per te': n° 10 volontari, sede Cisanello

4) Progetto 'Lasciatevi guidare' n° 10 volontari, sede Cisanello

5) Progetto 'Pronti ad accogliervi': n° 10 volontari, sede Cisanello

La Regione ha inoltre emanato il relativo avviso per la selezione di 2.639 giovani, tra i 18 e i 30 anni non compiuti (alla data di presentazione della domanda), di cui 46 giovani relativi ai suddetti progetti Aoup risultati nuovamente finanziati, da avviare al servizio civile per 12 mesi, a partire dalla data di avvio che verrà comunicata dalla Regione. Il servizio effettivo inizierà dopo un periodo di formazione presso l’Aoup. Si ricorda che il candidato può presentare la domanda per un solo progetto, specificando nella domanda il progetto a cui è interessato, pena l’esclusione.

Ai giovani sarà richiesto di svolgere un servizio di accoglienza dell’utenza adeguato al peculiare contesto in cui si inserisce il singolo progetto, nonché di promuovere l’informazione, la conoscenza e la comunicazione circa i temi inerenti il sistema ospedale-territorio, l’accesso ai servizi socio-sanitari, l’utilizzo e le potenzialità delle funzioni della carta sanitaria elettronica. Il servizio, che si svolgerà presso alcuni dipartimenti del presidio di Cisanello e di Santa Chiara, sarà perciò caratterizzato da una notevole dinamicità e si attuerà attraverso molteplici iniziative. Il volontario dovrà rappresentare per l’utenza un punto di riferimento essenziale per avere informazioni, orientamento e aiuto nel primo momento di contatto con la realtà ospedaliera. Si richiede quindi una forte motivazione, capacità comunicativa e attenzione verso le esigenze dell’altro .

Per l’Aoup si tratta del tredicesimo anno consecutivo di esperienza nel settore del servizio civile, periodo in cui si sono stati finanziati dalla Regione Toscana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 progetti per un totale di 230 ragazzi.

Per i volontari è previsto un rimborso pari a 433,80 euro mensili, per un impegno a tempo pieno di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. Si ricorda infine che la domanda può essere presentata esclusivamente online accedendo al sito indicato nell’avviso della Regione Toscana e seguendo le relative modalità, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso (avvenuta il 28.04.2021).

L’avviso, i progetti e le istruzioni per la compilazione della domanda sono scaricabili dal sito aziendale www.ospedaledipisa.gov.it, sotto la voce servizio civile regionale, reperibile a pie’ di pagina della home, all’interno della voce concorsi e selezioni. Per informazioni ulteriori rivolgersi al numero 334 6185729.