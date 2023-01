Servizio civile: il Cineclub Agorà di Pontedera cerca 4 volontari

Il Cineclub Agorà di Pontedera seleziona 4 giovani di età compresa fra 18 e 29 anni per il bando del servizio civile. La domanda può essere inoltrata online tramite Spid entro il 10 febbraio. L'intero progetto 'Cultura in Comune', realizzato insieme agli Uffici Cultura e Istruzione di quattro Comuni del Valdarno Superiore, prevede 13 posti disponibili.

L'obiettivo generale del progetto è la promozione della cultura in tutte le sue forme: arte, teatro, cinema, lettura e musica sui territorio. Cultura intesa non solo come attività ricreativa, ma anche come promozione del benessere dei singoli cittadini e di conseguenza della comunità, coinvolgendo coloro che già frequentano eventi culturali, le scuole e le associazioni del territorio per fornire momenti di crescita collettiva.

I volontari del Cineclub Agorà saranno di supporto al responsabile e al direttivo del cineclub, collaboreranno alla definizione della proposta cinematografica, alla scelta del film, alla stesura del calendario degli incontri e alla loro realizzazione; collaboreranno alla ricerca e all'elaborazione del materiale, all'archiviazione delle locandine dei film e del materiale documentaristico. Si occuperanno inoltre dell'utilizzo dei canali internet e social per la promozione del progetto e del volantinaggio sul territorio. Saranno di supporto al proiezionista durante le proiezioni e si occuperanno della cura, dell'allestimento e della gestione sala, biglietteria ed accoglienza. Si cimenteranno insieme al responsabile nella gestione quotidiana dei siti web, dei social, gestione mailing-list e contatti, e collaborazione con l’ufficio stampa di arci, (invio notizie, newsletter, post, comunicati stampa…).