Servizio civile: il Comune di Pisa cerca sei giovani

Il Comune di Pisa cerca 6 giovani dai 18 ai 28 anni nell’ambito di un programma a livello nazionale in collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e Anci Toscana. Il progetto prevede 25 ore settimanali articolate su 5 giorni per 12 mesi. Ai giovani che parteciperanno sarà corrisposto un compenso mensile di 444,30 euro. Sono tre i progetti ideati e per ognuno saranno assegnati 2 ragazzi: 'Piccoli ma cresceremo 2023. Spazi e servizi per i diritti 0-6', 'Can.Bi.A 2022. Cantieri Biblioteche aperte' e 'Nuove rotte. Rafforzare gli Ambiti Turistici della Toscana'.

Possono presentare domanda tutti coloro con un’età compresa tra i 18 ed i 28 anni, cittadini italiani, comunitari e non comunitari soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile Regionale). La domanda può essere presentata, entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023, per un solo progetto tramite la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline. serviziocivile.iT

Sui siti web del Dipartimento www. politichegiovanilieserviziociv ile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile. gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. Per tutte le informazioni rivolgersi ad AnciToscana alla mail serviziocivile@ancitoscana.it oppure al sito internet https://ancitoscana.it/ servizio-civile/servizio- civile-universale ed anche attraverso il Comune di Pisa via mail e.scarmozzino@comune.pisa.it o tramite il sito www.comune.pisa.it/it/ufficio/ politiche-giovanili.