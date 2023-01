Servizio civile: 7 posti per animazione con gli anziani e promozione culturale per ragazzi

I giovani fanno compagnia agli anziani, si dedicano all'attività socio educativa per i bambini e alla promozione culturale per i ragazzi. Sono 7 i posti disponibili nel territorio pisano nelle coop e gli enti aderenti a Confcooperative Toscana per il servizio civile universale: un'occasione di crescita umana, un'esperienza formativa, un'opportunità per sperimentare in prima persona la solidarietà e la cooperazione accanto a chi ne ha bisogno.

Tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni, in possesso dei requisiti previsti dal bando, potranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 14 del 10 febbraio 2023 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo disponibile online.

I progetti nel dettaglio:

- 'Anziani in salute 2022' presso la coop sociale Spes, a Pontedera, per l'animazione e socializzazione per anziani (2 posti disponibili di cui 1 riservato a Giovani con minori opportunità, con Isee uguale o inferiore a 15mila euro);

- 'Crescere insieme 2022' e 'Piccole storie 2022' presso il Gruppo Paim di Pisa e Cascina per attività socio educativa in nidi d'infanzia e per animazione e promozione culturale per minori e giovani (5 posti).

"Il servizio civile è un'occasione che arricchisce sia i giovani che lo fanno sia le cooperative che li accolgono, sia le persone destinatarie dei servizi: in quest'esperienza 'vincono' tutti", afferma la presidente di Confcooperative Toscana Claudia Fiaschi. "E' un percorso di formazione umana e professionale, e di confronto tra idee e generazioni, che può dare una spinta in più al mondo delle cooperazione e della solidarietà".

Per la compilazione della domanda, per candidarsi in uno dei nostri progetti, è possibile chiedere supporto su prenotazione, allo sportello gratuito. Basta inviare una email a serviziocivile.toscana@ confcooperative.it.