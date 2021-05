Servizio civile: 3 posti a Pisa all'ospedale della Fondazione 'Gabriele Monasterio' 

La Fondazione Toscana 'Gabriele Monasterio' informa che è aperto il bando per la selezione di giovani per il servizio civile. Il progetto si chiama 'Un cuore che accoglie' e prevede 3 posti presso l'Ospedale San Cataldo-Cnr di Pisa, più altri 3 posti all'Ospedale del Cuore di Massa.

"Ai giovani - spiega la Fondazione in una nota - sarà richiesto di promuovere l’attività di accoglienza ed orientamento degli utenti. Svilupperanno l’attività di ascolto, informazione e comunicazione con gli utenti principalmente in merito all’accesso ai servizi ospedalieri. Il volontario rappresenterà quindi la prima interfaccia della Monasterio verso chi accede agli stabilimenti ospedalieri. Si richiede, quindi, una forte motivazione, capacità comunicativa e attenzione verso le esigenze dell’altro".

La domanda di partecipazione deve essere presentata all’ente medesimo solo in modalità online di seguito indicata, entro e non oltre le ore 14 del giorno venerdì 28 maggio 2021 Si ricorda che la domanda di partecipazione corredata dal Curriculum Vitae debitamente datato e firmato in forma autografa, può essere presentata accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC.

Qua tutte le informazioni con il bando.