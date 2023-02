Servizio civile: il Parco San Rossore cerca 16 volontari per due progetti

E' aperto il bando per partecipare al Servizio Civile Universale 2023/2024. L’Ente Parco, quest’anno, presenta due diversi progetti, che permetteranno ad un totale di 16 giovani volontari, tra i 18 e 28 anni compiuti, di vivere un’esperienza formativa e di crescita personale all’interno del Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Nel progetto '4 – cittadini educanti, cittadini da educare', realizzato in collaborazione con il Centro Nazionale del Volontariato di Lucca, si svolgerà presso La Brilla - Massarosa, una Porta del Parco adibita a struttura ricettiva con ampi spazi destinati all’organizzazione di convegni, mostre ed eventi. Quattro volontari saranno impegnati nella progettazione, organizzazione e promozione di attività destinate alla valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni comuni. I volontari svolgeranno attività di organizzazione e promozione, di supporto per la realizzazione di eventi e funzioni di front-office e back-office, curando le relazioni tra istituzioni e cittadini.

Nel progetto '5 – spazi inesplorati di comunità', realizzato in collaborazione con Arci Pisa, dodici giovani volontari (sei presso il Palazzo Rondò e sei nel Palazzo degli Stalloni, entrambi all’interno della Tenuta di San Rossore a Pisa), saranno impegnati in attività per il mantenimento e la pulizia delle aree naturali e dei sentieri accessibili, l’organizzazione di visite guidate e di laboratori per bambini, oltre che nella pubblicizzazione e promozione delle attività del Parco.

La domanda per partecipare ai progetti può essere presentata entro il 10 febbraio 2023. Per maggiori informazioni e per accedere ai bandi 2023/2024:

- Progetto 'Cittadini educati, cittadini da educare'

- Progetto 'Spazi inesplorati di comunità'

Sarà possibile partecipare a degli incontri informativi, online o in presenza, promossi dal CNV. Contatti di riferimento: 050/539380, a.balestri@sanrossore.toscana.it.