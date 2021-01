Servizio civile universale alla Misericordia di Cascina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

PRESENTAZIONE DOMANDE LUNEDI’ 15 FEBBRAIO 2021 ORE 14:00



MISERICORDIA DI CASCINA – VIA PALESTRO 23 CASCINA. " CODICE SEDE 179708

Progetto "MISERICORDIE PISANE ACCANTO AL PROSSIMO 2020” (SOCIALE) posti disponibili 4

Progetto "MISERICORDIE PISANE PER IL SOCCORSO 2020" (SANITARIO ) posti disponibili 6.

Progetto “GIOVANI CON L’INFANIZA L’ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE 2020” (Servizio Doposcuola) posti disponibili 3



MISERICORDIA DI CASCINA – VIA B. GENOVESI 10 CASCINA – SCUOLA MATERNA “GLI ORSACCHIOTTI”

CODICE SEDE 179711



Progetto “GIOVANI CON L’INFANIZA L’ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE 2020” posti disponibili 4



MISERICORDIA DI CASCINA – VIA P. SAVI 212 MARCIANA DI CASCINA –

ASILO NIDO “IL GRILLO” - CODICE SEDE 179710



Progetto “GIOVANI CON L’INFANIZA L’ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE 2020” posti disponibili 4 + 1

N. 1 POSTO DISPONIBILE PER GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ (Reddito certificato con dichiarazione ISEE inferiore a 10.000 €)



MISERICORDIA DI CASCINA – VIA GORGONA 9 NAVACCHIO – SCUOLA MATERNA “GIAMBURRASCA”

CODICE SEDE 179709



Progetto “GIOVANI CON L’INFANIZA L’ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE 2020” posti disponibili 4 + 1

N. 1 POSTO DISPONIBILE PER GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ (Reddito certificato con dichiarazione ISEE inferiore a 10.000 €)



Riferimenti per informazioni e/o segnalazioni di difficoltà nell’inserimento delle domande:



Progetto MISERICORDIE PISANE ACCANTO AL PROSSIMO 2020 (Sociale): Gianluca 328 8962888



Progetto MISERICORDIE PISANE PER IL SOCCORSO 2020 (Sanitario): Gianluca 328 8962888



Progetto GIOVANI CON L’INFANZIA, L’ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE 2020

SEDE: Scuola Materna “Gli Orsacchiotti” Isabella 329 8222711

SEDE: Asilo Nido “Il Grillo” Moira 347 6485247

SEDE: Scuola Materna “Giamburrasca” Elena 338 9802687

SEDE: Area Gioco e Incontro (doposcuola) Concetta 340 3695227