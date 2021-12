Servizio civile universale: la Cna offre due posti a Ghezzano e uno a Pontedera

Cna Impresasensibile Onlus - Pisa, in occasione della pubblicazione del Bando Ordinario 2021 del Servizio Civile Universale, informa tutti gli aspiranti giovani candidati al ruolo di operatori volontari che è stato approvato ed inserito nel Bando Ordinario il Programma di Intervento: Innovazione e inclusione sociale, culturale e digitale per la costruzione di nuovi servizi per la famiglia, i giovani, gli anziani e il terzo settore , promosso da Cna Impresasensibile Onlus. Cna Impresasensibile Onlus - Pisa partecipa al bando con questi progetti:

- Digital Senior: anziani attivi e connessi

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport

Ambito: Animazione culturale con gli anziani

Numero Posti 2

184634 CNA Impresasensibile ONLUS Pontedera Pisa PONTEDERA via Brigate partigiane, 2

184741 CNA Impresasensibile ONLUS GHEZZANO Pisa SAN GIULIANO TERME via Carducci, 39

- Nuove forme di assistenza e sostegno alle persone fragili per una transizione inclusiva, equa ed ecologica

Settore: Assistenza

Ambito: Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale

Numero Posti

184741 CNA Impresasensibile ONLUS GHEZZANO Pisa SAN GIULIANO TERME via Carducci, 39



I progetti promossi hanno una, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolati su 5 giorni a settimana. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un. La candidatura dei giovani avverrà esclusivamente in modalità on-line. Gli aspiranti operatori volontari devono, infatti, presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la(DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Chi intende partecipare al Bando deve richiedere, quindi, lo SPID - Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid). Tutte leper compilare la domanda sono contenute nella Guida alla Compilazione della domanda DOL https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/presenta-la-domanda/la-guida. Le domande di partecipazione devono essere presentate. Per ulteriori informazioni è possibile anche consultare i canali social di Cna Pisa (Facebook, Linkedin, Instagram).