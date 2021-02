Servizio civile: due posti a Vecchiano con 'Volontari per il territorio'

Il progetto 'Volontari per il Territorio' è alla ricerca di due persone per effettuare il servizio civile presso il Comune di Vecchiano: c'è tempo fino al 15 febbraio per presentare domanda.



Possono fare richiesta i ragazzi e le ragazze con età compresa tra i 18 e i 28 anni; tutte le informazioni sono disponibili sul sito web di Arci Servizio civile Pisa.

'Volontari per il Territorio' è un progetto presentato dal Comune di Vecchiano, insieme all'associazione GUT-Gruppo Urtura Toscano e Legambiente, che dà la possibilità di candidarsi a un totale di 7 ragazzi o ragazze, che saranno in servizio su 4 sedi territoriali differenti, tra cui, appunto, vi è anche il Comune di Vecchiano.

“Un progetto che ripercorre la strada tracciata dal progetto del servizio civile appena terminato, 'So-stare nel verde', con alla base i principi cardine dell'educazione ambientale e della cittadinanza attiva, e quindi della messa in atto di azioni che mirino alla riqualificazione dei luoghi del nostro territorio, promuovendo il cambiamento dei comportamenti singoli e collettivi a favore di una fruizione sicura e rispettosa della bellezza e del valore dei nostri luoghi, dai monti al mare” spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore all'Ambiente Mina Canarini.

“Scelta è la parola chiave del Servizio Civile Nazionale: e una scelta la fa chi decide di partecipare al bando per darsi un'opportunità; una scelta la fanno anche le istituzioni e gli organismi coinvolti per dare una chance di mettersi in gioco concretamente a chi parteciperà. Una scelta importante, perchè richiede a tutti gli attori di questo percorso un impegno a favore della solidarietà sociale, ambientale e culturale, e un impegno ad accrescere sensibilità, conoscenza e consapevolezza civica” aggiunge l'assessore Mina Canarini.



“Noi, ovviamente, riteniamo che il servizio civile sia davvero un’opportunità per chi lo fa e per chi lo promuove, perché è un’occasione di crescita collettiva, che mira a rinsaldare i legami e la rete reale, nelle sue molteplici sfaccettature. E con questa convinzione, aspettando le domande per il progetto 'Volontari per il Territorio', siamo già al lavoro per il progetto del 2022, affinchè questa esperienza positiva per tutti possa essere portata avanti anche in futuro”, concludono Angori e Canarini.