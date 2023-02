La Stella Maris cerca un collaboratore ed un impiegato amministrativo

L'IRCCS Fondazione Stella Maris ricerca con urgenza due figure da assumere a tempo determinato per la Direzione Scientifica: si tratta rispettivamente di 1 collaboratore amministrativo a tempo pieno per la gestione dei bilanci relativi alla ricerca e dei bandi del Pnrr e di 1 impiegato amministrativo a tempo pieno per le attività della biblioteca scientifica dell’IRCCS.

Per la posizione di collaboratore amministrativo (1) si offre un contratto a tempo determinato (TD), livello D, a tempo pieno (36 ore a settimana) per 12 mesi. Il collaboratore dovrà predisporre i bilanci relativi alla ricerca e partecipare all’informatizzazione dell’istituzione. Sarà anche responsabile di supportare la rendicontazione dei progetti di ricerca e di mantenere rapporti con i partner dei progetti. Scadenza: ore 12 del 10 febbraio 2023. Scarica il bando.

Per la posizione di impiegato amministrativo (1) per le attività della biblioteca scientifica si offre un contratto a tempo determinato, livello C, a tempo pieno (36 ore a settimana) per 12 mesi (01.03.2023-28.02.2024). L’impiegato sarà incaricato di gestire il servizio di prestito e restituzione, facilitare l’attività dei ricercatori sul sistema Bibliosan, catalogo ACNP e servizio NILDE; supportare il servizio di Bibliometria per l’analisi e valorizzazione della produttività scientifica, facilitare l’accesso ai sistemi bibliografici e di collaborare ai corsi di formazione dei ricercatori. Scadenza: ore 12 del 10 febbraio 2023. Scarica il bando.

Per entrambe le posizioni il trattamento economico e giuridico verrà stabilito dalle norme vigenti, nonché dal C.C.N.L. in vigore per il personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie associate all’AIOP e all’ARIS.