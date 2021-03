Il Subway di Pisa cerca due operatori ed un responsabile da inserire nell'organico dell'esercizio in Piazza Arcivescovado. Sono richiesti i seguenti requisiti per entrambe le posizioni: conoscenza dell'inglese (almeno scolastico per l'operatore, buona per il responsabile); possesso HACCP, un minimo di esperienza. Il curriculum va inviato a subwaypisa@gmail.com.