All'Internet Festival c'è anche il Tech Jobs Fair

Dopo la versione online di giugno (‘smart edition’) torna in presenza all’Internet Festival 2020 la terza edizione del Tech Jobs fair Pisa. Nonostante tutte le difficoltà dovute al covid19 sarà possibile anche quest’anno incontrare in presenza le aziende TECH dell’area vasta costiera per chi vuole lavorare o già lavora nell’ambito hi-tech e IT.

La fiera del lavoro tech si svolgerà anche quest’anno alle Officine Garibaldi e hanno già confermato la loro presenza Randstad Technologies e alcune delle aziende tech più importanti del territorio come Apparound, ION, List, NetResults e Tai Solutions. Ci sarà un percorso guidato che porterà i visitatori all’area del palco a piano terra dove i potranno ascoltare cosa si fa e come si lavora nelle varie aziende. La maggior parte delle aziende terrà infatti degli speech dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 fino al termine della giornata. Sarà possibile incontrare i selezionatori ai desk delle aziende partecipanti, chiedere informazioni e candidarsi per le ricerche di personale in corso.

Novità di quest’anno saranno la diretta streaming di tutti gli interventi delle aziende e i tre workshop tecnici gratuiti che si terranno in un’aula dedicata al primo piano. I posti dei workshop sono limitati e vanno prenotati al sito www.techjobsfair.it dove sono pubblicate anche le offerte di lavoro e i nomi delle aziende partecipanti. Alle 12,00 ci sarà il panel dal titolo ‘Anche il futuro del lavoro tech è femmina?’. Silvia Zanella, Head of Employee Experience di EY Italia e autrice di ‘Il futuro del lavoro è femmina’ ne parlerà assieme ad Antonella Magliocchi, responsabile del Career Service dell’Università di Pisa, Marco Fattizzo, direttore Master HR di Bianco Lavoro e Rodolfo Duè, fondatore del TECH JOBS fair.

Programma dei workshop

10,00-11,30: ‘Da 0 a App in un’ora’ - Workshop di Dimitri Giani per chi vuole iniziare a creare applicazioni iOS ma non ha idea di come fare.

12,00-13,30: ‘Migliora la tua candidatura e mettiti in evidenza’ - Workshop di Lorenzo Pinna per presentarsi al meglio ai recruiter compilando e illustrando il proprio profilo, portfolio e CV online.

15,00-18,00: ‘Facciamo co-design’ - Workshop di Marianna De Caro per sperimentare un nuovo modo di fare software e creare prodotti d'impatto.

Da ricordare che l’evento si inquadra nell’ambito dell’employer branding, ovvero la partecipazione costituisce una delle attività che le aziende fanno per porsi non come un semplice datore di lavoro ma per farsi conoscere e farsi scegliere dai migliori candidati.