Tirocini extracurricolari in Aoup: riaperte le domande di iscrizione

Sono stati riaperti, fino al 23 agosto, i termini per la presentazione delle domande per giovani che volessero effettuare tirocini formativi extracurriculari nelle strutture dell’Aoup, utili per il proprio curriculum e per agevolare la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Tra i requisiti: residenza e/o domicilio in Toscana e età non inferiore a diciotto anni; essere iscritti ad un Centro impiego della Toscana; non aver effettuato precedenti esperienze di tirocinio extracurriculare in questa Azienda; non aver effettuato precedenti esperienze di tirocinio extracurriculare in altri enti pubblici o privati nel medesimo profilo professionale; non aver effettuato attività lavorative in Aoup (dipendenti/lavoro autonomo/collaborazione/incarico) nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio. Non potranno essere ammessi a un tirocinio i soggetti iscritti ad ordini professionali/collegi, né potranno essere attivati tirocini in favore di soggetti abilitati (che abbiano superato l’esame di abilitazione) sebbene non ancora iscritti all’ordine professionale/collegio.

Per i dettagli sugli ulteriori requisiti richiesti (titolo di studio etc), consultare il sito web aziendale: www.ospedalepisa.it sotto la voce concorsi e selezioni/progetti giovanisì/tirocini extracurriculari dove è possibile scaricare l’avviso e il modello di domanda.