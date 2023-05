Tirocini formativi extracurricolari in Aoup: riaperti i termini di avviso

L’Aoup ha riaperto i termini per la presentazione delle domande per i tirocini formativi extracurricolari (profili amministrativi) per acquisire un numero di candidati congruo all’espletamento della selezione e al reperimento di tirocinanti per ogni progetto approvato dall’Azienda con delibera n°260 del 2023. Questi tirocini consentono ai giovani interessati la possibilità di effettuare un’esperienza formativa all’interno delle strutture aziendali, utile per il proprio curriculum e per agevolare la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Si ricordano tra i requisiti: residenza e/o domicilio in Toscana ed età non inferiore a diciotto anni; essere iscritti ad un Centro Impiego della Toscana; non avere effettuato precedenti esperienze di tirocinio extracurricolare presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana; non avere effettuato precedenti esperienze di tirocinio extracurricolare presso altri soggetti pubblici o privati nel medesimo profilo professionale; non avere effettuato attività lavorative presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (dipendenti/lavoro autonomo/collaborazione/incarico) nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio. Non potranno essere ammessi ad un tirocinio i soggetti iscritti ad ordini professionali/collegi, né potranno essere attivati tirocini in favore di soggetti abilitati (che abbiano superato l’esame di abilitazione) sebbene non ancora iscritti all’ordine professionale/collegio.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. Gli interessati possono presentare domanda di ammissione (redatta in carta libera e utilizzando il modello predisposto) indicando il settore di tirocinio di proprio interesse tra quelli indicati nell’avviso del 4 aprile 2023, al seguente indirizzo: 'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA, UO SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI DAI, PO CONVENZIONI DI TIROCINIO' entro e non oltre il giorno 1 giugno 2023.

Avviso e modello di domanda sono reperibili sul sito AOUP (www.ao-pisa.toscana.it) sotto la voce concorsi e selezioni/ progetti giovanisì/ tirocini extracurricolari (ao-pisa.toscana.it). Sono fatte salve le istanze già pervenute entro il termine di scadenza fissato nel precedente bando, con facoltà, per coloro che hanno inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di integrare le domande presentate con un ulteriore documentazione ritenuta utile. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia al precedente avviso, già pubblicato in data 4 aprile 2023 sul sito web aziendale e scaduto il 4 maggio 2023. La modulistica rimane quella precedentemente pubblicata il 4 aprile scorso.