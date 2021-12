Tirocinio di 6 mesi per giovani laureati in Ingegneria o Architettura al Comune di Calci

Un tirocinio formativo extracurriculare di 6 mesi presso il Comune di Calci. E’ il contenuto dell’avviso di selezione pubblica, con scadenza 19 gennaio 2021, emanato dall’ente della Valgraziosa che andrà ad inserire questa figura all’interno del settore 2, 'Gestione e assetto del territorio'.

Possono partecipare al colloquio i laureati (Laurea Triennale o Magistrale) in Ingegneria o Architettura che abbiano conseguito il titolo entro la data di scadenza dell’avviso, che al momento dell’effettivo inizio del tirocinio, non abbiano ancora compiuto il 30° anno di età e che abbiano conseguito la laurea da meno di 24 mesi rispetto alla data di avvio del tirocinio.

I candidati devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti e/o domiciliati in Toscana; ·

- essere iscritti ad un Centro per l'Impiego della Toscana;

- essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente presenti sul territorio italiano;

- essere inoccupati (ovvero non aver mai svolto un'attività lavorativa, subordinata o autonoma) o disoccupati (ovvero essere privi di lavoro);

- non avere effettuato precedenti esperienze di tirocinio extracurriculare e/o attività lavorative (dipendenti e/o lavoro autonomo e/o interinale) nel profilo proposto.

- E' incompatibile lo svolgimento contemporaneo di un tirocinio e del servizio civile.

Le domande, redatte secondo lo schema rinvenibile sul sito istituzionale del Comune di Calci dovranno essere presentate: a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. all’ indirizzo: Comune di Caldi - Ufficio Personale - Piazza Garibaldi 1; 56011 Calci (PI) oppure direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Calci (dal lunedì al venerdì: 8.30 - 13 martedì e giovedì: 15 - 17.30; oppure mediante PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.calci.pi.it con l’istanza firmata digitalmente. Le domande presentate direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 19/01/2022; mentre le domande inviate a mezzo pec dovranno pervenire entro le ore 24 dello stesso giorno.

Il tirocinio avrà la durata di mesi 6 e si svolgerà presso gli uffici del Comune di Calci con le modalità ed i termini che il responsabile del progetto indicherà. Il tirocinante dovrà effettuare, 30 ore settimanali, secondo un'articolazione oraria che sarà stabilita nel progetto formativo, e dovrà obbligatoriamente svolgere almeno il 70% delle ore totali previste nel progetto stesso. Al tirocinante, sarà riconosciuto l’importo forfetario mensile lordo a titolo di rimborso spese di euro 600. Il Comune di Calci provvederà, ai sensi di legge, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.