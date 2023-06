Opportunità: PisaToday cerca un giornalista videomaker

Per la nostra edizione di PisaToday cerchiamo un Giornalista Videomaker da inserire nel team già presente in redazione.

Inquadramento ed offerta economica verranno definite in relazione alla reale esperienza del candidato.

Nello specifico le attività includeranno principalmente: • Raggiungere e superare gli obiettivi settimanali di produzione di contenuti editoriali; • Produrre contenuti editoriali per il web, con particolare attenzione agli aspetti SEO; • Aggiornare l'agenda eventi

Il candidato ideale deve avere: • Almeno 2 o + anni di esperienza nella realizzazione di contenuti editoriali (testo, immagini, audio e video) meglio se con pregressa esperienza in testate locali; • Conoscenza delle tecniche di pubblicazione di contenuti per il web, delle ultime tecnologie e dell’editing di immagini e video; • Capacità di produzione completa, dalle riprese al montaggio. • Abilità nel verificare le fonti e controllare gli articoli; • Conoscenza delle tematiche e pratiche SEO; • Pregressa esperienza lato eventi

Il nostro candidato ideale

Per la natura dinamica della posizione ricercata, è necessaria la disponibilità a muoversi sul territorio così come è importante la residenza su Pisa e zone limitrofe e la conoscenza del territorio di riferimento.

Se credi di avere i requisiti adatti e vuoi entrare a far parte della nostra famiglia, inviaci un cv all'indirizzo jobpress@citynews.it inserendo nell'oggetto: "RIF-GIORNALISTA VIDEOMAKER PISATODAY" con tutte le esperienze avute in ambito video, indicando il tipo di collaborazione svolta e la durata e specificando la tipologia di servizi/contenuti realizzati.

Verranno valutati esclusivamente i cv accompagnati da una lettera di presentazione e anche da link di video già realizzati o servizi reperibili in rete relativi alle esperienze pregresse.

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://citynews.it/privacy#_ga=