Ognissanti, Coldiretti Toscana: "Uno su cinque in viaggio per il ponte"

Uno su cinque approfitterà del ponte di Ognissanti per trascorrere almeno una notte fuori casa per una vacanza, andare a trovare parenti e amici o fare visita ai defunti nelle città di origine. A dirlo è una stima di Coldiretti Toscana in occasione del Ponte di Ognissanti. Bene le presenze negli agriturismi dove sono in forte ripresa le prenotazioni sia per il pernottamento che per il pranzo o la cena a km zero anche per merito dell’anticiclone Monster che porterà temperature quasi estive per tutto il periodo.

"E’ un ponte molto positivo sia dal punto di vista della domanda che delle prenotazioni - spiega Luca Serafini, Presidente Terranostra Coldiretti Toscana - l’agriturismo, e più in generale la campagna, è reduce da una stagione estiva da tutto esaurito dove a trainare le presenze sono stati gli stranieri. Il Ponte di Ognissanti è più orientato verso un turismo interno, nazionale, che approfitta della vicinanza delle strutture, immerse tra colline, campagne e borghi e della possibilità di trovare una straordinaria varietà di produzioni locali che sono una delle principali motivazioni per chi sceglie una vacanza. Il clima, da questo punto di vista, ci ha favorito. Ci aspettiamo un livello di presenze molto alto".

Con 5.400 strutture e quasi 90 mila posti letto la Toscana è la regina dell’accoglienza rurale a livello nazionale capace di attrarre oltre 4 milioni di presenze ed oltre 1 milione di arrivi nell’anno d’oro pre Covid, il 2019. Livello di presenze che le strutture toscane potrebbero raggiungere anche per il ponte di Ognissanti proprio grazie alla coincidenza del fattore meteo e calendario.

"Accanto a quanti scelgono le città d’arte, la montagna, la campagna e soprattutto il mare spinti dal caldo, in molti - sottolinea Coldiretti Toscana - hanno deciso di tornare nei luoghi di origine anche per onorare i propri cari in una ricorrenza che resta tra le più radicate della tradizione nazionale. La grande maggioranza ha scelto di alloggiare nelle case di proprietà, di parenti o amici ma non manca chi opta per alberghi, bed and breakfast, case in affitto ed appunto agriturismi".

Ma c’è anche chi resterà a casa. Secondo un sondaggio online di Coldiretti Toscana il 70% di coloro che hanno risposto al quesito non approfitteranno del ponte di Ognissanti per una vacanza ma magari si accontenteranno di un gita in giornata magari per visitare una delle tante feste e sagre dedicate ai preziosi 'frutti' di stagione come castagne, funghi e tartufi ma anche zucche che sono protagoniste della notte delle streghe di Halloween. "A pesare sulla scelta di restare a casa - conclude Coldiretti Toscana - ci sono il caro prezzi e la grande incertezza legata al peso delle bollette energetiche sui conti famigliari che fanno desistere i toscani dalla tentazione di regalarsi una mini vacanza approfittando del calendario favorevole".