Paolo Carbone è il nuovo Direttore Generale di Banca Pisa e Fornacette

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Pisa e Fornacette ha nominato Paolo Carbone nuovo Direttore Generale della BCC. Carbone, già Vice Direttore Generale Vicario della Banca dallo scorso maggio, subentra a Gianluca Marini, che aveva precedentemente rassegnato le dimissioni. La nomina deliberata dalla BCC è stata successivamente ratificata dal Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca, la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea a cui la BCC aderisce, nell’ambito delle prerogative del contratto di coesione che lega la Banca al Gruppo Iccrea.

Piemontese, classe 1961, il nuovo Direttore Generale Paolo Carbone è nel Credito Cooperativo dal 1993 e, prima di arrivare a Banca di Pisa e Fornacette, è stato Responsabile Pianificazione Commerciale e Sviluppo Territoriale di Iccrea Banca. "Con la nomina di Carbone si conclude, in stretta sinergia con la Capogruppo Iccrea, un primo percorso dedicato al rinnovamento della struttura manageriale della BCC sul territorio - dichiara Cesare Cordani, Presidente di Banca di Pisa e Fornacette - la BCC, da sempre un punto di riferimento per le famiglie, soci ed imprese del territorio, continuerà a focalizzarsi verso le esigenze dei diversi attori locali, per contribuire al rilancio ed al sostegno dell’economia reale dopo la grave crisi legata al Covid 19. A Carbone vanno gli auguri di buon lavoro dal CdA della Banca per gli impegni sfidanti che lo attendono nel prossimo futuro".