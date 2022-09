Dal 1982 a oggi: la pizzeria Dabbe compie 40 anni

Il ristorante-pizzeria-birreria Dabbe, di via San Bernardo a Pisa, festeggia il suo quarantesimo compleanno. Quando nacque nel 1982 "era uno dei pochi locali aperti la sera", ricorda la nuova gestione, che ha investito nel 2018 riaprendo il locale rimasto di fatto fermo. Si tratta di tre giovani imprenditori: Giovanni Monticelli, Artil Macovila ed Elsuid Bejko. Il locale, che offre 160 posti a sedere, ha dovuto affrontare la pandemia da poco riaperta.

Ora l'aumento dei costi di energia e materie prime si fa sentire, ma c'è tanta voglia di continuare a crederci: "Anche nel nostro caso il rincaro dell'energia si fa sentire - spiegano i tre soci della Dabbe - le bollette sono di fatto triplicate, questo ovviamente fa storcere il naso a chi lavora e si sente alla mercé degli speculatori. Noi come ristoratori non possiamo che affrontare questa ennesima sfida con la determinazione. Tra dieci anni vogliamo celebrare con tutti i crismi il mezzo secolo di vita".

I dipendenti sono cresciuti in questi ultimi anni arrivando a quota 20, tra cui il premiato pizzaiolo al campionato mondiale della pizza Giuseppe Criminisi. Anche per celebrare quarantesimo compleanno è stato predisposto in questi giorni un allestimento dedicato all'Oktoberfest, con menu promozionale fatto da ricette tipiche della festa tedesca, tipo lo schnitzel o il mezzo pollo alla birra, più gadget dedicati e musica tipica bavarese.