Posti di servizio civile universale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

E’ uscito il nuovo bando per la selezione dei giovani per il Servizio Civile Universale con scadenza 8 febbraio 2021. Sono disponibili n. 4 posti presso il Cif Provinciale di Pisa ed il Cif Comunale di Pisa con un progetto riferito al Programma di Inclusione delle Persone Fragili dal titolo “Nuovi orizzonti di inclusione” – N.O.D.I. Gli aspiranti operatori volontari non potranno presentare più domanda di partecipazione cartacea, ma esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. Le domande saranno accettate fino alle ore 14:00 di lunedì 8 febbraio.

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile collegarsi ai seguenti link:



https://www.focsiv.it/servizio-civile/progetti-scn-italia-2/programma-inclusione-delle-persone-fragili/

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord_2020.aspx

https://www.facebook.com/watch/?v=419566885913977



oppure contattare lo 050 544569 o scrivere a info@cifprovpisa.com

Gallery