L'economia pisana nel 2022: bene imprese femminili e straniere, ok l'export

Presentata nella sede camerale di Carrara la prima edizione del Rapporto annuale sull’economia delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa realizzata dalla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, ad un anno dalla sua costituzione, in collaborazione con l'Azienda speciale - Istituto di Studi e Ricerche. Dati positivi quelli che emergono dallo studio: il territorio della Toscana Nord-Ovest nel 2022 ha visto un incremento del 3,7% rispetto all’anno precedente in termini di valore aggiunto (stime Prometeia, aggiornate ad aprile) portandosi a quota 28,7 miliardi di euro (il 26% di quello toscano).

Questa crescita consente all’area di tornare sopra i livelli del 2019 (di 2,3% percentuali), mentre alla Toscana (che cresce del 3,9%) manca ancora un 4%. Anche l’Italia sembra aver colmato le perdite rispetto al 2019, ma per un più contenuto 1,5%. In altri termini la Toscana Nord-Ovest ha fatto meglio rispetto ad altri territori. Le previsioni per il 2023 segnalano un incremento del valore aggiunto per le province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa che si riduce ad un +0,7%: un dato in linea con quello regionale.

"E' con soddisfazione - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - che oggi presentiamo il primo Rapporto annuale sulla situazione economica delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. La scelta di Carrara non è casuale, ma rappresenta il segno di attenzione per un appuntamento che in questo territorio era molto sentito. L’analisi dei dati, frutto della collaborazione tra l'Istituto di Studi e Ricerche e la Camera di Commercio, fotografa con chiarezza i buoni risultati del 2022 e, grazie ad un’apposita indagine realizzata presso le imprese che si è conclusa pochi giorni fa, le attese sul 2023 sono orientate ad un moderato ottimismo. Il rapporto - conclude Tamburini - non è però un esercizio fine a sé stesso, ma si propone di comprendere il contesto economico per metterlo a disposizione degli attori della nostra comunità: informazioni cruciali per orientare azioni di policy e progetti di crescita sui quali, assieme a con le tante realtà che popolano un territorio così vasto, stiamo portando avanti".

CRESCONO IMPRESE FEMMINILI E STRANIERE, RISTAGNANO QUELLE GIOVANILI. Dopo l’accelerazione del 2021, la dinamica delle imprese pisane si è stabilizzata registrando nel 2022 un +0,5% (Toscana +0,6% e Italia +0,8). Continua a crescere a Pisa, al netto delle molte cancellazioni di ufficio, il numero di aziende straniere: grazie ad un +4% rispetto al 2021 arrivano infatti a quota 5.539 unità. Le imprese a conduzione femminile, con un +0,5%, si assestano a quota 9.496 Probabilmente a causa del progressivo invecchiamento degli imprenditori presenti in azienda, continua inesorabilmente il calo delle imprese giovanili (-3,7%).

CRESCE IL VALORE AGGIUNTO: SUPERATI I LIVELLI PRE-PANDEMIA. Il valore aggiunto della provincia di Pisa, secondo le stime Prometeia (aprile 2023), cresce del +3,6% nel corso del 2022. Il dato è in netto miglioramento rispetto alle stime di ottobre scorso quando la crescita annua era prevista assestarsi ad un più modesto +1,9%. Anche per Pisa si può rilevare come siano stati raggiunti, e superati, i valori pre-pandemia. La ricchezza complessivamente prodotta nel 2022 in provincia di Pisa è quindi stimata a quota 13,1 miliardi di euro (a prezzi correnti).

Nel 2022 non tutti i settori hanno contribuito nella stessa maniera agli andamenti del valore aggiunto. I comparti che hanno premesso di ottenere i risultati positivi sono quelli dei servizi, che sono tornati sopra i livelli del 2019, e delle costruzioni mentre l’industria manifatturiera e l’agricoltura sono arretrate. Per i servizi la crescita è stata del +5,3%. All’ottima risposta del terziario si è affiancata una tendenza più che positiva anche nelle costruzioni, dove la crescita è stata del +4,2%. I bonus edili hanno certamente aiutato la produzione di ricchezza nel territorio pisano e la tendenza in atto sembrerebbe confermata anche nel 2023, seppur su valori più contenuti in previsione, ovviamente, della fine dei lavori soggetti alle detrazioni fiscali e dello stimolo offerto dal PNRR. L’edilizia pisana, nel confronto con le altre provincie, ha quindi ottenuto risultati meno lusinghieri.

I dati 2022 segnalano, in particolare, il rallentamento dell’agricoltura (-4,1%) e, soprattutto, dell’industria (-1,3%). L’industria pisana ottiene, a consuntivo 2022, una flessione del valore aggiunto del -1,3% rispetto all’anno precedente e non risulta aver recuperato i livelli pre-covid. Secondo le stime di Prometeia, riferite al 2023, la provincia di Pisa segnerà una crescita della ricchezza prodotta dello +0,7%: un valore in linea rispetto alla media Toscana e nazionale.

CRESCITA RECORD PER L'EXPORT. Il 2022 si dimostra un anno record per le esportazioni pisane. Con un +19,6% rispetto al 2021, pari a 638 milioni di euro in più, le vendite di prodotti “Made in Pisa” sfiorano i 4 miliardi di euro di controvalore: il valore più elevato da quando esiste la rilevazione. La crescita del 2022, pur interessando la quasi totalità dei settori provinciali, è trainata soprattutto da quelli che caratterizzano l’economia pisana: cicli e motocicli, pelli, chimica- farmaceutica.

I dati riferiti al primo trimestre 2023 registrano a Pisa un +6,8% per l’export e un -4% per l’import. La favorevole tendenza delle vendite è attribuibile all’andamento delle “due ruote” (+14,5%), della meccanica (+8,9%) e delle calzature (+13,1%) mentre i primi mesi dell’anno segnalano un rallentamento del conciario (-5,8%) e, seppur in maniera minore, del farmaceutico (-0,7%).

ACCELERA LA DOMANDA DI LAVORO. In provincia di Pisa i dati Istat sull’andamento del mercato del lavoro, nell’anno 2022, segnalano 181mila occupati (15-89 anni) pari a 181 mila, un +0,8% rispetto all’anno precedente. Il tasso di occupazione (15-64 anni) stimato da Istat per la provincia di Pisa è pari al 67,8%, in crescita di mezzo punto percentuale rispetto all’anno precedente, ma leggermente inferiore rispetto alla media regionale (68,6%) e decisamente superiore a quella nazionale (60,1%).

La sostanziale stabilità delle persone in cerca di occupazione porta il tasso di disoccupazione a ridursi in modo marginale passando dal 6,9% del 2021 al 6,7% di fine 2022. Sempre sul fronte del lavoro, l’indagine sui fabbisogni occupazionali Excelsior segnala una crescita della domanda media mensile delle posizioni offerte da parte delle imprese con dipendenti operanti nell’industria e nei servizi della provincia di Pisa che nel 2022 si assesta al +11%. Tale tendenza è proseguita a Pisa anche nei primi sei mesi del 2023 con una domanda mensile di occupati che, addirittura, accelera al 15%. Alcune caratteristiche vanno evidenziate. In primo luogo continua a preoccupare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

FORTE SPINTA ALL'INNOVAZIONE. Secondo l’analisi effettuata da Uniocamere-Dintec sulla base dei dati pubblicati dall’EPO (European Patent Office) sono 79 le domande di brevetto europeo presentate da soggetti residenti in provincia di Pisa e pubblicate dall’EPO nel 2022 che raggiungono quota 749 se si prendono in considerazione gli ultimi 15 anni. Il dato complessivo, in diminuzione rispetto al 2021 (-8%), mostra un andamento più o meno in linea rispetto alla Toscana (- 5%).

Sono circa 1.170 le imprese digitali della provincia di Pisa a fine 2022. Secondo i dati di Infocamere negli ultimi dodici mesi questa tipologia è cresciuta del +3,5%. Oltre a queste a giugno 2023 i dati del Ministero dello Sviluppo economico raccolti in collaborazione con Unioncamere, InfoCamere e Mediocredito Centrale segnalano come siano presenti a Pisa ben 178 Start-up e PMI innovative: il 23% di tutte le startup e PMI innovative della regione.