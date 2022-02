Economia e giovani: Sailpost investe sugli under 30 del territorio

Secondo il report 'Neet working', elaborato dal Ministero per le Politiche Giovanili, in Italia ci sono oltre 3 milioni di giovani 'Neet' (Neither in Employment or in Education or Training) ovvero ragazzi non impegnati nello studio, in formazione o nel lavoro. Si tratta di un dato allarmante, che proietta il Paese al primo posto in Europa in questa poco lusinghiera classifica. Un segnale di rilancio arriva da Sailpost S.p.A., società con radici pisane nel mercato postale privato italiano che nel corso degli anni ha promosso e investito nel percorso lavorativo dei giovani del territorio, in particolar modo grazie alla business unit 'Line Haul', servizio di trasporto composto da oltre 8000 truck di proprietà di 160 partner fidelizzati, che si rivolge ad operatori dei settori eCommerce, industria cartaria, automotive e grande distribuzione o ad aziende che hanno necessità di spostare grandi quantitativi di materiale.

"Pisa e la nostra terra ci hanno sempre dato tanto, per questo siamo molto felici di poter restituire un'opportunità a tanti ragazzi locali. Il cuore di Line Haul è rappresentato da un team composto da circa 20 giovani, tutti under 30, adibito al controllo e al monitoraggio della nostra flotta. Con noi trovano una realtà lavorativa dinamica, stimolante e soprattutto che permette loro di intraprendere un processo formativo e di crescita", afferma Alessandra Castelli Responsabile di Line Haul, anch'essa poco più che trentenne. "A differenza di tante altre società, non cerchiamo giovani con anni di esperienza, ma formiamo risorse a cui chiediamo impegno e costanza, che qui acquisiscono competenze, capacità di gestione e di problem solving".

Compito del team è pianificare gli ordini della flotta, scegliendo mezzi e autisti ideali per ogni richiesta, e monitorarne in tempo reale il tragitto tramite il software proprietario LinehaulGO ®, che consente di ottimizzare il percorso e risolvere nell’immediato eventuali problematiche durante la tratta. "Il binomio Sailpost - Line Haul è la dimostrazione di come un business di successo possa essere fondato sul lavoro delle nuove generazioni", conclude Castelli. "Guardando ai risultati, posso dire che il modello che abbiamo costruito è estremamente funzionale e performante, ragion per cui proseguiremo in questa direzione".