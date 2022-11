Digitale e artigianato insieme per non perdere i 'vecchi mestieri': seminario Cna Pisa e Camera di Commercio

Si è svolto alla Camera di Commercio a Pisa, ieri 25 novembre, un incontro per parlare delle nuove sfide che investono sempre di più i vecchi mestieri, a partire dalla rivoluzione tecnologica. Il seminario, coordinato da Carla Sabatibni, ceo di NKey e progettista di percorsi europei, è stato organizzato in collaborazione con Cna Pisa che ha coinvolto anche Artex, il Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscanam per analizzare con tutti gli attori coinvolti l’andamento del mondo artigiano e l’impegno messo in campo per tutelarlo, salvaguardarlo e, contestualmente, valorizzare il suo prezioso patrimonio.

Cna Pisa, insieme a NKey, ha accolto una delegazione di 12 ospiti provenienti da 6 paesi europei (Spagna, Malta, Portogallo, Romania, Inghilterra e Polonia) che hanno ricevuto una panoramica a tutto tondo sul mondo dell’artigianato e sulle iniziative dell’associazione di categoria. Tra queste un particolare accento è andato agli incontri dedicati al maestro artigiano nelle scuole e istituti superiori, ai pacchetti turistici esperienziali e ai laboratori ad hoc dedicati a visitatori e bambini. Incontri e occasioni, questi ultimi, pensati proprio per scongiurare la scomparsa della figura dell’artigiano, dei vecchi mestieri e del prezioso patrimonio culturale del nostro Paese.

Per andare ancora di più nello specifico l’azienda informatica santacrocese Nkey da oltre un anno sta coinvolgendo realtà artigiane locali nel progetto Erasmus+ ArITsan, progetto ampio che mira a promuovere l’alfabetizzazione imprenditoriale e nuovi approcci educativi all’informatica e al digitale pensati appositamente per artigiani senior. A chiusura dell'incontro Cna Pisa ha dato la propria disponibilità ad organizzare e realizzare un nuovo tavolo di lavoro coinvolgendo direttamente il tessuto imprenditoriale e quindi tutti i Maestri Artigiani del territorio provinciale.

"Data la storia dell’artigianato italiano e la ricchezza della tradizione artigiana, un progetto come ArITsan ci ha permesso di lavorare per il territorio portando alla luce le reali difficoltà dei nostri artigiani - ha commentato Sabrina Perondi, coordinatrice sindacale di Cna Pisa - Cna è di nuovo in prima linea per salvaguardare e tutelare le loro attività e la tradizione dell’artigianato artistico italiano".

Parole confermate dalla vicedirettrice di Cna Pisa, Barbara Carli, anche lei presente all’incontro in Camera di Commercio: "Ringrazio Carla Sabatini di NKey, Elisa Guidi di Artex, Valter Tamburini e la Camera di Commercio per aver ospitato questo interessantissimo seminario. Spesso la debolezza dell’artigiano sta nella difficoltà di proporsi in un mercato sempre più digitalizzato e in continuo cambiamento. Ecco che la vera sfida, talvolta complessa, sta nel far riconoscere il proprio valore e nel passare il proprio sapere. Utilizzare il digitale, per trasmettere l’importanza del talento delle proprie mani può dare un contributo tangibile per salvare le attività di eccellenza dal rischio di scomparsa che le minaccia. Una circostanza che dobbiamo scongiurare e che, come associazione di categoria, faremo tutto quanto è in nostro potere affinché non accada. La giornata di oggi si inserisce perfettamente in questo contesto".